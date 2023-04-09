СК Днепр-1 обыграл Львов в рамках 20-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Подопечные Александра Кучера еще в первом тайме забили в ворота худшей команды УПЛ три "сухих" мяча. Однако во второй половине Львов попытался возродить интригу, которую днепряне безжалостно прибили еще двумя голами.

СК Днепр-1 победил Львов в матче с семью голами - "горожане" были близки к камбеку, Довбик отметился дублем

Благодаря этой победе СК Днепр-1 сохранил минимальное отставание от Шахтера, закрепившись на втором месте в турнирной таблице УПЛ. Львов остается последним с призрачными шансами остаться в элитном дивизионе.