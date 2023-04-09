Дубль Довбика в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Львов – 5:2
9 апреля 18:56 - Читати українською
СК Днепр-1 обыграл Львов в рамках 20-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
41’ Артем Довбик
44’ Алексей Гуцуляк
84’ Эдуард Сарапий
90+3’ Артем Довбик
Ярослав Богунов 63’
Артем Мыльченко 81’
41’ Артем Довбик
44’ Алексей Гуцуляк
63’ Ярослав Богунов
81’ Артем Мыльченко
84’ Эдуард Сарапий
90+3’ Артем Довбик
Подопечные Александра Кучера еще в первом тайме забили в ворота худшей команды УПЛ три "сухих" мяча. Однако во второй половине Львов попытался возродить интригу, которую днепряне безжалостно прибили еще двумя голами.
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Благодаря этой победе СК Днепр-1 сохранил минимальное отставание от Шахтера, закрепившись на втором месте в турнирной таблице УПЛ. Львов остается последним с призрачными шансами остаться в элитном дивизионе.
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