СК Днепр-1 уверенно обыграл Александрию в рамках 15-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча СК Днепр-1 – Александрия на Футбол 24.

Довбик имел неплохой момент в начале встречи, однако счет открыла Александрия – Бабогло замкнул дальнюю стойку. Впрочем, еще до перерыва Довбик не только выровнял положение ударом с пенальти, но и оформил дубль, убежав от защитников.

СК Днепр-1 вышел на третье место УПЛ, эффектно одолев Александрию за тайм – феерия Довбика и юбилей Йовичевича

А точку во встрече поставил Логинов в конце первого тайма, замкнув подачу с углового. После перерыва Довбик создал себе несколько случаев, однако счет так и остался 3:1 в пользу СК Днепр-1.

Таким образом, днепряне набрали 31 очко и поднялись на третье место в чемпионате, а Александрия с 23 пунктами осталась шестой.