Жирона обыграла Альмерию (5:2) в рамках 10 тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24",

Худшая команда чемпионата Испании невероятно начала встречу благодаря дублю Лео Баптистао. Впрочем, Жирона еще до перерыва не просто отыгралась, но и вышла вперед. Важную роль в этом сыграл Артем Довбик, также забивший дважды.

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После перерыва гости довели дело до уверенной победы, расстроив голкипера Альмерии еще дважды. Благодаря этой победе Жирона сравнялась с Реалом на вершине турнирной таблицы Ла Лиги. У обеих команд по 25 очков.

Что касается Артема Довбика, то теперь в его активе 5 голов и 2 ассиста за 10 сыгранных матчей в чемпионате Испании.