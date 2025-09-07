Сборная Нидерландов обыграла Литву в матче отбора к ЧМ-2026 со счетом 3:2. Смотрите голы и обзор встречи на "Футбол 24".

Сборная Нидерландов попала в непростую ситуацию во время отборочного матча чемпионата мира против Литвы. Она позволила команде, которая занимает 143-е место в мировом рейтинге ФИФА, отыграться со счета 0:2.

Литва едва не сотворила сенсацию с Нидерландами – Депай спас победу "оранье" под скандирование "Слава Украине"

Два мяча против топ-сборной для Литвы – выдающееся достижение. В матчах против команд, входящих в топ-11 мирового рейтинга ФИФА, Литва забила 10 голов в 35 матчах. Ни одной из этих стран сборная не забивала дважды в одном матче. Последний раз Литва забивала команде из топ-рейтинга 10 сентября 2019 года в ворота Португалии (1:5).

"Оранье" от позора спас Мемфис Депай. Он оформил дубль, благодаря которому вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сборной Нидерландов за всю историю.