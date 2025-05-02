Уже на 19-й минуте игры Карпаты остались в меньшинстве. Две желтые карточки за короткое время получил Пабло Альварес. Несмотря на это, именно львовяне первыми открыли счет в матче – Костенко прострелил с левого фланга, а Чачуа замкнул пас у ближней стойки.

Карпаты в меньшинстве вырвали победу над Левым Берегом – дубль Чачуа спас шансы львовян на еврокубки

Левый Берег ответил почти сразу. Шастал и Диего разыграли быструю контратаку, которую завершил Синица. "Аисты" могли еще и выйти вперед в конце первого тайма – Диего сбросил мяч после подачи с углового, однако Самар не попал в пустые ворота. На 58-й минуте Карпаты забили второй усилиями Амбросия Чачуа. Банада неудачно выбил мяч на капитана Карпат, который забил с близкого расстояния.

Через несколько минут Очеретько отобрал мяч у Диего и опасно прострелил, а Якимов срезал мяч в собственные ворота.1:3. Незадолго после пропущенного Левый Берег отквитал еще один мяч, Кинарейкин неудачно сыграл на выходе, а Сухоручко замкнул пас в пустые ворота. Полегенько пытался выбить мяч, однако попал сначала в стойку, а затем в Бабогла, от которого сфера пересекла линию ворот. В итоге, Карпаты побеждают и продолжают борьбу за еврокубки, а Левый Берег находится в трех очках от зоны вылета.