Дубль Бонуччи в видеообзоре матча Лацио – Ювентус
10:59 - Читати українською
Ювентус сумел переиграть Лацио (2:0) в 13-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
Леонардо Бонуччи 22’
Леонардо Бонуччи 83’
22’ Леонардо Бонуччи
83’ Леонардо Бонуччи
Началось все не слишком остро, но подкат Катальди в своей штрафной изменил ход встречи. Рефери указал на пенальти после просмотра VAR, его уверенно реализовал Леонардо Бонуччи.
Ювентус одержал эмоциональную победу над Лацио – Бонуччи оформил дубль с пенальти, "орлы" потеряли ошеломляющую серию
У Лацио ничего не клеилось в атаке, а у своих ворот "орлы" начудили во второй раз. Рейна срезал Кьезу, арбитр назначил 11-метровый, а капитан Юве оформил дубль. Туринцы набрали 21 очко и поднялись на 7 место, римляне с таким же количеством пунктов остались пятыми.
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