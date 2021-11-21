Ювентус сумел переиграть Лацио (2:0) в 13-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Началось все не слишком остро, но подкат Катальди в своей штрафной изменил ход встречи. Рефери указал на пенальти после просмотра VAR, его уверенно реализовал Леонардо Бонуччи.

Ювентус одержал эмоциональную победу над Лацио – Бонуччи оформил дубль с пенальти, "орлы" потеряли ошеломляющую серию