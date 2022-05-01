Ювентус сумел выйти победителем в дуэле с Венецией в 35 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Героем встречи стал Леонардо Бонуччи, после двух стандартов сумевший отличиться голами. Между мячами капитана туринцев шедеврально в одно касание забил его визави Маттиа Араму.

Ювентус благодаря дублю Бонуччи победил Венецию