Дубль Бонуччи и шедевр хавбека в видеообзоре матча Ювентус – Венеция – 2:1
16:50 - Читати українською
Ювентус сумел выйти победителем в дуэле с Венецией в 35 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
76’ Леонардо Бонуччи
Маттиа Араму 71’
71’ Маттиа Араму
76’ Леонардо Бонуччи
Героем встречи стал Леонардо Бонуччи, после двух стандартов сумевший отличиться голами. Между мячами капитана туринцев шедеврально в одно касание забил его визави Маттиа Араму.
Ювентус благодаря дублю Бонуччи победил Венецию
Победа позволила Ювентусу закрепиться на четвертой строчке, набрав 69 зачетных баллов. Венеция с 22 пунктами осталась на дне турнирной таблицы Серии А.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter