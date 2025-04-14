Уже на старте встречи Карпаты вышли вперед – после навеса с углового Бабогло головой переправил мяч в сетку. На 12-й минуте Ингулец "привез" в свои ворота пенальти, однако Бруниньо не сумел переиграть Паламарчука, который отразил уже шестой удар с отметки подряд.

Карпаты одолели Ингулец несмотря на рекордный сейв Паламарчука – дубль Бабогла принес первую за полгода выездную победу

В середине тайма Костенко с линии штрафной попал в перекладину. В конце тайма Сад выходил один на один с Кинарейкиным после ошибки Чачуа, но удар пришелся над воротами. За 10 минут до завершения матча Бабогло оформил дубль, замкнув навес от Чачуа. Ингулец все же сподобился на гол престижа – Свистун навесил с правого фланга и забросил мяч точно в дальнюю девятку.