Дубль ассистов Беллингема в видеообзоре матча Англия – Ирландия – 5:0
Англия разгромила Ирландию (5:0) в шестом туре Лиги наций. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
Подопечные Ли Карсли разгром соперника начали во втором тайме. Сначала Джуд Беллингем заработал пенальти, который удачно реализовал Харри Кейн.
Англия вернулась в элиту Лиги наций, забив пять голов Ирландии – Беллингем присоединился к четырем
Второй мяч ирландцы привезли сами себе после ошибки в обороне. Гордон удачно воспользовался моментом и пробил в касание. Третий гол влетел в ворота Келлехера после углового, где Галлахер воспользовался тем, что его не придержали защитники. В двух других забитых мячах непосредственное участие принял Беллингем. Джуд классно с партнером разыграл штрафной, а затем отдал на свободного Боуэна, который не промахнулся. В другом случае полузащитник Реала классно отдал дальний пас точь-в-точь на голову Харвуд-Беллиса.