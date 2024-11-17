Подопечные Ли Карсли разгром соперника начали во втором тайме. Сначала Джуд Беллингем заработал пенальти, который удачно реализовал Харри Кейн.

Англия вернулась в элиту Лиги наций, забив пять голов Ирландии – Беллингем присоединился к четырем

Второй мяч ирландцы привезли сами себе после ошибки в обороне. Гордон удачно воспользовался моментом и пробил в касание. Третий гол влетел в ворота Келлехера после углового, где Галлахер воспользовался тем, что его не придержали защитники. В двух других забитых мячах непосредственное участие принял Беллингем. Джуд классно с партнером разыграл штрафной, а затем отдал на свободного Боуэна, который не промахнулся. В другом случае полузащитник Реала классно отдал дальний пас точь-в-точь на голову Харвуд-Беллиса.