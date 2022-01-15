"У меня нет какого-то волнения или страха после возвращения в Динамо, наоборот, я доволен, это радует. Это больше положительные эмоции. Ребята в прошлом сезоне стали чемпионами, а я нет, поэтому у меня много желания, много амбиций. Я хочу быть чемпионом и буду прикладывать все усилия чтобы этого добиться. Я понимаю, куда я пришел, на какое место. Поэтому буду стараться изо всех сил занять это место и играть.

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Чего мне не хватило тогда, чтобы закрепиться в команде и конкурировать с Миколенком? Не знаю. Могу сказать только, что он был игроком основного состава, а я мог его только заменять. Но вместо того чтобы сидеть в запасе я уехал в аренду на полгода чтобы играть там и быть готовым к этому моменту, который настал сейчас.

Я узнал о переходе Виталия в Эвертон раньше, чем широкая публика, потому что мы с ним виделись лично, и это обсуждали. Приятно было от него услышать добрые слова в мой адрес. И я очень рад за него.

Вчера разговаривал с Мистером перед тренировкой. Разговор был о моей роли в команде. Его слова меня очень обрадовали. Не буду рассказывать, что именно он говорил, но это были хорошие слова. Я очень рад и буду стараться сделать со своей стороны все возможное", – цитирует Дубинчака официальный сайт Динамо.

К слову, ожидается, что именно Владислав станет в Динамо заменой Миколенко, перешедшему в АПЛ.

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