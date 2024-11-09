Игрок Динамо Владислав Дубинчак отреагировал на критику за свою красную в матче против Ференцвароша, который киевляне проиграли 0:4.

"Дорогие болельщики Динамо! Последние дни были морально тяжелые из-за моей ошибки в последнем матче. Полностью понимаю и принимаю цену действий и знаю, что из-за меня команда не добыла важный для нас результат.

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Понимаю все ваши возмущения и критику, но никто не застрахован от ошибок. Вы можете писать и возмущаться в комментариях, говорить в лицо, но просьба не трогать мою семью и не переходить границ. Эмоции эмоциями, знаю, как преданно вы поддерживаете клуб, но не забывайте, что все мы люди, в первую очередь, а не работы.

Я с детства защищаю цвета Динамо и готов отдавать все силы за Эмблему! Еще раз извиняюсь за свои действия", – написал Дубинчак в Instagram.

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