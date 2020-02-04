toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО АНДРЕЙ ЛУНИН

Дубинчак: Никаких проблем, конфликтов или скандалов в Карпатах нет

08:26 2 Читати українською
Дубинчак: Никаких проблем, конфликтов или скандалов в Карпатах нет
Владислав Дубинчак / фото: ФК Карпаты

Левый защитник львовских Карпат Владислав Дубинчак рассказал о работе команды на турецких сборах.

"Команда сейчас работает на фоне усталости из-за интенсивных тренировок, но это вполне нормально и свойственно для сборов. Мы неплохо выглядели в двух товарищеских встречах. Довольны, что нам удалось в последнем спарринге убедительно победить, это очень хорошо для нас, эмоций и позитивного настроения.

Карпаты не будут подписывать Аржанова – на просмотр прибыл другой потенциальный новичок

В Турции бывал часто, в основном на сборах, и помню, что только раз приезжал сюда на отдых. Поэтому больше всего эта страна ассоциируется у меня со сборами, физическими нагрузками и многими матчами.

Сейчас атмосфера в команде даже лучше, чем была летом, как только я перешел в Карпаты. Много молодых ребят, у каждого есть желание работать на тренировках и с наилучшей стороны проявлять себя в матчах. Атмосфера дружеская, все пытаются друг другу помочь, что-то подсказать – работа кипит. Никаких проблем, конфликтов или скандалов у нас нет, поэтому уверен, что все будет хорошо", – цитирует Дубинчака пресс-служба Карпат.

Команда мрії Ігоря Суркіса: яким буде Динамо, якщо врахують повчальний урок від Яремчука?

blog_ava
Сампдория – Наполи – 2:4 – видео голов и обзор матча
06:00
86
Теги
Карпаты Карпаты Владислав Дубинчак Владислав Дубинчак Зимние сборы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
57
мин
Айнтрахт Франкфурт
19:30
РБ Лейпциг
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук