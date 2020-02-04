Дубинчак: Никаких проблем, конфликтов или скандалов в Карпатах нет

Левый защитник львовских Карпат Владислав Дубинчак рассказал о работе команды на турецких сборах.

"Команда сейчас работает на фоне усталости из-за интенсивных тренировок, но это вполне нормально и свойственно для сборов. Мы неплохо выглядели в двух товарищеских встречах. Довольны, что нам удалось в последнем спарринге убедительно победить, это очень хорошо для нас, эмоций и позитивного настроения.

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В Турции бывал часто, в основном на сборах, и помню, что только раз приезжал сюда на отдых. Поэтому больше всего эта страна ассоциируется у меня со сборами, физическими нагрузками и многими матчами.

Сейчас атмосфера в команде даже лучше, чем была летом, как только я перешел в Карпаты. Много молодых ребят, у каждого есть желание работать на тренировках и с наилучшей стороны проявлять себя в матчах. Атмосфера дружеская, все пытаются друг другу помочь, что-то подсказать – работа кипит. Никаких проблем, конфликтов или скандалов у нас нет, поэтому уверен, что все будет хорошо", – цитирует Дубинчака пресс-служба Карпат.

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