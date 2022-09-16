Защитник Динамо Владислав Дубинчак не может найти причину поражения от АЕКа из Ларнаки во втором туре Лиги Европы.

– Не могу назвать причину. Сам не понимаю, в команде тоже не понимают. Наверное, наше психологическое состояние оставляет желать лучшего. Сейчас в команде есть проблема психологического характера. Потому что по желанию и игре нет проблем, а психологически уставшие, не знаю. Ситуация тяжелая. Надеюсь, эта пауза поможет Динамо.

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– Во втором тайме вы заиграли с другим настроением и скоростью. Что там было в перерыве?

– Ничего такого необычного не было. Мы понимаем ситуацию, что должны обыгрывать такие команды и добывать очки. Надеюсь, болельщики еще будут радоваться нашим победам.

– Насколько мешало развивать атаки состояние поля?

– Поле тяжелое, был дождь. В центре еще более-менее нормально, а по бровкам было залито водой.

– Что вам говорит Луческу?

– Он после Бенфики прогнозировал такой спад. Сказал, что может быть трудная ситуация после игры на выезде. Так и вышло. Он – опытный человек, понимающий ситуацию, – рассказал Дубинчак в эфире MEGOGO.

После двух поражений в Лиге Европы Динамо с нулем очков занимает последнее место группы B. Всего в последних 7 матчах подопечные Мирчи Луческу проиграли 6 раз.

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