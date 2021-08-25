Стали известны новые подробности аварии, в которой пострадал глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Лучано Лучи остается в отделении нейрохирургии Киевской больницы после операции, сообщает в Facebook журналист Константин Андриюк.

ДТП Лучи: водитель находится в тяжелом состоянии – врачи борются за его жизнь

Председатель Комитета арбитров УАФ находился на заднем сидении автомобиля, когда в его машину на высокой скорости врезался народный депутат Украины Александр Трухин. По словам очевидцев, чиновник был пьян.

Другие источники сообщают, что в очень тяжелом состоянии остается водитель автомобиля, в котором сидел Лучи.

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