Дрышлюк отличился дебютным голом в чемпионате Латвии – пострадал другой украинец

Чемпионат Латвии 2020, 13-й тур

Вентспилс – Спартакс – 1:1

Голы: Козлов, 80, (пен.) – Дрышлюк, 64

Первый тайм команды провели на равных, оставив свои ворота на замке. А вот во второй половине Дрышлюк классным ударом под перекладину открыл счет в матче, забив свой дебютный гол за Спартакс. Однако, его команда не смогла удержать преимущество – Козлов на 80 минуте реализовал пенальти и установил окончательный счет.

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Таким образом, Спартакс набрал 19 очков и расположился на 4 месте, Вентспилс с 16 пунктами оказался на ступеньку ниже.

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