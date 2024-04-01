Полузащитник Мохамед Ихаттарен не продержался в Славии и четырёх месяцев.

Пражская Славия обвинила Ихаттарена в непрофессионализме и официально расторгла с ним контракт по обоюдному согласию сторон. Это произошло сегодня, 1 апреля, информирует официальный Твиттер пражского клуба.

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Сообщается, что 22-летний Ихаттарен выразил желание сосредоточиться на своей семье. О том, решил ли нидерландец завершить игровую карьеру, не разглашается. Контракт Мохамеда со Славией был рассчитан до конца этого сезона.

В начале декабря 2023 года Славия решила дать талантливому, но скандальному полузащитнику очередной шанс перезапустить свою карьеру. Ихаттарен усердно тренировался и практически вернул себе хорошую форму, но в какой-то момент взялся за старое. Ранее Voetbal International сообщал, что чешский клуб обвинил форварда в непрофессионализме.

Несколько лет назад Ихаттарен считался одним из самых талантливых нидерландцев в футболе. Однако после перехода из Аякса в Ювентус его развитие застопорилось: его дважды арестовывали, один раз – предположительно за домашнее насилие.

Напомним, Славия отказалась сыграть товарищеский матч со Слованом из-за того, что словацкая команда провела встречу с московским Динамо.

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