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"Друзья, не бойтесь преодолевать трудности", – Коноплянка поздравил украинцев с Днем Независимости

19:28 19 Читати українською
"Друзья, не бойтесь преодолевать трудности", – Коноплянка поздравил украинцев с Днем Независимости
Евгений Коноплянка / фото ФФУ

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка поздравил Украину с праздником.

Друзья, не бойтесь преодолевать трудности и делайте больше правильных поступков, ведь именно они укрепляют нашу независимость. С Днем Независимости, Украина!", – написал украинский полузащитник немецкого Шальке в своем Instagram.

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Отметим, сегодня Украина празднует 27-летие Независимости.

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Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Германия
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