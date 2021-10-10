В пятницу, 8 октября, France Football объявил список из 30-ти номинантов на "Золотой мяч-2021". Обладателя награды назовут 29 ноября в Париже.

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"Считаю, что награда должна достаться Жоржиньо. Он выиграл все и заслуживает ее получить. Другой результат для меня будет странным. Мои игроки оказались в списке кандидатов потому, что они хорошие", – цитирует Манчини CdS.

Заметим, что в 2021 году Жоржиньо с Челси выиграл Лигу чемпионов, а в составе сборной Италии победил на чемпионате Европы, хоть и не забил свой пенальти в финальной послематчевой серии против Англии. Кроме 29-летнего хавбека, в списке оказались и другие итальянцы – Доннарумма, Бонуччи, Барелла и Кьеллини.

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