"Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Другой цели нет. Конечно, другие команды тоже стремятся к победе. Сейчас все внимание – на Челси, но у нас остается мечта. Если мы выиграем шесть матчей, будем в топ-8. Четырех побед достаточно для выхода в плей-офф.

Этот этап турнира очень интересный. В новом формате много драматизма, и, думаю, фанатам это нравится. Впереди сложный путь – Челси, Арсенал и ПСЖ, но мы хотим завершить этот этап среди восьмерки лучших", – цитирует Компани официальный сайт УЕФА.

В первом туре основного этапа Лиги чемпионов Бавария на своем поле примет Челси. Матч состоится завтра, 17 сентября.

