"Это мое право, мой выбор. Не хочу много об этом говорить. Во-первых, я бы этого никогда не сделал, потому что родился в Украине. Эта страна дала мне все то, что я имею на этот момент. Я ей очень благодарен. И готов за нее идти до конца, другого мнения у меня никогда не будет.

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А во-вторых, мой отец, которого уже нет, никогда бы этого не понял. Вот и все", – сказал Вернидуб в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

К слову, с 1997 по 2000 год Вернидуб еще в качестве игрока выступал в составе российского Зенита и становился обладателем Кубка России. Однако украинский специалист подчеркнул, что с 2014 года даже не рассматривает предложения из тамошнео чемпионата.

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