"Лично мы очень хорошо ладим с Месси, Ди Марией. Мы дружим семьями, наши дети вместе будут ходить в одну школу.

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Я вижу, что сейчас Лео гораздо лучше. Первые месяцы тяжелые, перемены сложны, но сегодня есть позитив. Он работает с большим желанием, и я надеюсь, что он в дальнейшем будет в том же духе. Я считаю, что Месси должен постоянно контактировать с мячом, тогда он влияет на ритм нашей игры. Если он хорошо чувствует себя на поле, то для нас все становится гораздо проще.

Я его знаю давно, я знаю, чего он хочет. Так же, как Верратти, он тоже знает, что нравится Лео. Другим игрокам тяжело, ведь мы вместе с Лео всего три месяца. Нужно время, чтобы лучше узнать игру друг друга", – цитирует Паредеса AS.

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