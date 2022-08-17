"Война застала меня на сборах в Турции. Начал сразу же искать возможность вернуться. Лишь 26 февраля удалось найти такой путь, ведь самолеты в Украину уже не летали. Я сначала улетел в Венгрию, оттуда уже добрался до Киева. Зов сердца. Других вариантов не рассматривал, я родился и вырос в этом городе, и когда видел, что враг на подъезде в Киев, ехал с мыслью, что сейчас присоединюсь к защитникам столицы.

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Сомнений, что делать дальше, не было никаких. Начал изучать, куда могут взять человека моего возраста и подготовки. Нашел контакты терробороны, добробатов. Подписал контракт добровольца с терробороной и несу службу. Сначала прошел обучение – теорию и практику. Затем приступил к выполнению задач – служба на блокпостах, ночное патрулирование в комендантский час, сопровождение грузов… В Киевской области мы шли сразу вслед за войсками, которые выгнали врага и деоккупировали нашу территорию. Проводились саперные работы, мы разбирали завалы. Сейчас основное внимание моего добробата – это фортификационные работы вокруг Киева.

Отношение к тем, кто остался за границей? Это очень сложный вопрос, где нет однозначных ответов. В первые дни Россия взяла Херсон, подступила к Киеву и Харькову. Футболисты – это молодые люди, они склонны к импульсивным решениям. Они боятся за семьи. В конце концов они еще играют – и у них есть не так много времени, чтобы сделать футбольную карьеру. Поэтому однозначно осуждать этих людей не могу. Играя за границей, жертвуя на украинскую армию и поддерживая наших беженцев, они компенсируют свой поступок", – сказал Рябоконь в интервью изданию "Український футбол".

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