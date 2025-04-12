"Думаю, мы провели очень хороший матч с первой до последней минуты. Проигрывали 0:2, но создали много моментов, и уже в перерыве я сказал ребятам, что мы играем хорошо.

Камбэк Гвардиолы и феерический ассист Эдерсона в видеообзоре матча Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 5:2

Переломным моментом стал штрафной удар в исполнении Кевина де Брюйне – после этого мы действительно прибавили. Учитывая, что уступали 0:2 и зная, как Кристал Пэлас играл в последних матчах, провели очень качественный матч.

Вы не можете выигрывать все время, и с оглядкой на наши проблемы в сезоне с травмами, другие команды были бы на 10-м или 12-м месте. Гарантирую. АПЛ говорит сама за себя. Мы проводим не идеальную кампанию, но все в наших руках. У нас есть шесть матчей, чтобы обеспечить себе квалификацию в Лигу чемпионов", – цитирует Гвардиолу manchester evening news.

Манчестер Сити сейчас находится на четвертом месте с 55 баллами. От первой строчки "горожане" отстают на 18 очков.

Манчестер Сити разгромил Кристал Пэлас, оформив феерический камбэк – Эдерсон догнал Эдегора по количеству ассистов