Вторая лига: Верес минимально одолел Подолье, новичок Диназ уступил в дерби

В матче 1 тура Второй лиги ровенский Верес на выезде переиграл Подолье, тогда как Диназ Вышгород не справился с резервной командой Оболони-Бровар.
Вторая лига, 1 тур
Диназ – Оболонь-Бровар-2 – 0:1
Гол: Степаненко, 47 (пен)
Удаление: Покойовый, 83
Реал Фарма – ВПК Агро – 0:2
Голы: Алексанов, 28, Шмигельский, 79
Подолье – Верес – 0:1
Гол: Солдат, 65
Горняк – Черноморец-2 – 4:1
Голы: Кателин, 12, Гвоздевич, 60, Шмат, 70, Цибульский, 87 – Остапенко, 90
Кристалл – Таврия – 2:0
Голы: Жовтюк, 9, Барладим, 18
Буковина – Ужгород – 1:3
Голы: Пасичник, 90 (автогол) – Машталир, 10, Пасичник, 62, Пуканыч, 68
Энергия – Никополь – 3:1
Голы: Бочак, 8, Зинатуллин, 52, Чеглов, 81 – Мандровский, 84
Полесье – Нива В – 1:0
Гол: Адаменко, 90+2
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Диназ в Вышгороде принимал Оболонь-Бровар-2 в рамках киевского дерби. "Пивовары" одержали минимальную победу благодаря реализованному пенальти, испортив дебют северным соседям.
Ровенский Верес в Хмельницком сыграл против местного Подолья. "Красно-черным" удалось минимально переиграть соперника благодаря голу Солдата.
Из других результатов стоит отметить победу Кристалла в херсонском дерби с Таврией и минимальную победу Полесья.