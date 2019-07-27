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Вторая лига: Верес минимально одолел Подолье, новичок Диназ уступил в дерби

22:53 51 Читати українською
Вторая лига: Верес минимально одолел Подолье, новичок Диназ уступил в дерби
Діназ / ФК Діназ

В матче 1 тура Второй лиги ровенский Верес на выезде переиграл Подолье, тогда как Диназ Вышгород не справился с резервной командой Оболони-Бровар.

 

Вторая лига, 1 тур

Диназ – Оболонь-Бровар-2 – 0:1

Гол: Степаненко, 47 (пен)

Удаление: Покойовый, 83

Реал Фарма – ВПК Агро – 0:2

Голы: Алексанов, 28, Шмигельский, 79

Подолье – Верес – 0:1

Гол: Солдат, 65

Горняк – Черноморец-2 – 4:1

Голы: Кателин, 12, Гвоздевич, 60, Шмат, 70, Цибульский, 87 – Остапенко, 90

Кристалл – Таврия – 2:0

Голы: Жовтюк, 9, Барладим, 18

Буковина – Ужгород – 1:3

Голы: Пасичник, 90 (автогол) – Машталир, 10, Пасичник, 62, Пуканыч, 68

Энергия – Никополь – 3:1

Голы: Бочак, 8, Зинатуллин, 52, Чеглов, 81 – Мандровский, 84

Полесье – Нива В – 1:0

Гол: Адаменко, 90+2

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Диназ в Вышгороде принимал Оболонь-Бровар-2 в рамках киевского дерби. "Пивовары" одержали минимальную победу благодаря реализованному пенальти, испортив дебют северным соседям.

Ровенский Верес в Хмельницком сыграл против местного Подолья. "Красно-черным" удалось минимально переиграть соперника благодаря голу Солдата.

Из других результатов стоит отметить победу Кристалла в херсонском дерби с Таврией и минимальную победу Полесья.

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