Друг пропавшего без вести Салы назвал виновника трагедии

Максимилиано Дуарте, друг нападающего Кардиффа Эмилиано Салы обвинил агента Вилли Маккея в причастности к несчастному случаю с игроком.

"Маккей несет ответственность за эту трагедию. За всем этим скрывается большая правда, и заключается она в том, что есть виновник. Эмилиано никогда не подумал бы сесть в этот самолет. Он был вынужден сделать это, потому что является профессиональным игроком", – цитирует Дуарте Marca.

На борту затонувшего самолета Салы обнаружено одно тело

Напомним, Сала перешел из Нанта в Кардифф за рекордные для британского клуба 17 млн ​​евро. 21 января во время перелета в Англию самолет с футболистом исчез с радаров.

3 февраля на морском дне Ла-Манша поисковая группа обнаружила самолет, а позже тело. Кому именно принадлежит тело, пилоту или форварду Кардиффа – пока неизвестно.

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