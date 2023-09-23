"У меня был отдельный разговор об этом с Энцо и Джексоном. Я сказал ему, что нападающий не должен получать четыре желтых карточки только за разговоры с арбитрами. Это так легко и дешево – получать вот такие желтые. Иногда можно пойти на желтую, но это не те случаи.

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Если это продолжится, и Николя будет дисквалифицирован, то поставит команду в очень тяжелую ситуацию. Ему нужно быть умным и не протестовать таким образом. Похоже, он понял. Джексону 21 год, он молод. Ему нужно учиться, нужно совершенствоваться, нужно успокоиться", – приводит слова Почеттино пресс-служба Челси.

Напомним, летом лондонцы заплатили Вильярреалу за Джексона 35 млн фунтов. Сенегалец ярко выглядел на предсезонке, феерил с Михаилом Мудриком, но в 6 официальных матчах пока забил всего один гол.

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