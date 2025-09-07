"Аренда стоит нам не 16,5 млн евро. Игрок и его агент вносят 3 миллиона, поэтому нам остается 13,5 миллионов.

Джексон все же выпросил у Челси трансфер в Баварию – он отказывался возвращаться в Лондон

Полноценного выкупа Джексона точно не будет. Это произойдет лишь в том случае, если он сыграет 40 матчей в старте. Он никогда этого не сделает", – рассказал Хёнесс.

Напомним, Бавария арендовала Джексона на сезон, а следующим летом будет иметь право выкупа за немалые 65 млн евро. Сенегалец 2 года был основным форвардом Челси, летом 2023-го на сборах формировал неплохую связку с Мудриком. Впрочем, оба оказались вне проекта лондонцев – Николя выставили на трансфер, а Михаил отстранен еще с прошлого года, когда сдал положительную допинг-пробу.

