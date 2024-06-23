– Сергей, Яремчук своим голом лишил вас миллиона (Третьяк перед матчем сделал ставку в размере 1 млн грн на тотал меньше 2,5, – прим.). Что чувствуете внутри?

– Я вам отвечу честно и откровенно. Меня переполняют положительные эмоции, потому что еще за несколько дней до матча именно Романа Яремчука я хотел видеть в основном составе. Мы сегодня свидетели истории и гордости за нашу страну.

Яремчук оказался в компании Роналду, де Брюйне и других мастеров – видео роскошных моментов второго тура Евро

Мы с Артемом Милевским после поражения от сборной Румынии поддержали нашу национальную команду и не ошиблись. Люди, давайте будем с нашей сборной до конца. Рома Яремчук, поздравляю тебя с победным голом, а нашу команду с надеждой на выход из группы и не только. Дальше больше.

– Опять плохо начали первый тайм, чем воспользовались словаки. Зинченко потерял соперника и пропустили, как вам такое начало?

– Я буду оставаться при своем мнении опять же. После матча против Румынии я сказал, что нужно на левый фланг защиты ставить Богдана Михайличенко. Топовый, классный защитник с бойцовским характером. Я его знаю лично. 20 лет мы учились с ним в одном интернате. Это настоящий воин. Нужно ставить человека по позиции. Я говорил о том, что не надо ставить Александра Зинченко левым защитником. У нас вместо Миколенко есть Богдан Михайличенко. Сергей Станиславович, услышьте меня, пожалуйста.

– Забил Шапаренко. Игорь Суркис говорил, что Николай стоит 300 миллионов. После этого гола подорожал?

– Игорь Михайлович больше разбирается в футболе, тем более на трансферах и стоимости футболистов. Я не буду брать на себя риск оценивать стоимость Николая Шапаренко. Он забил гол – молодец, красавец. Он футболист Динамо, Роман Яремчук воспитанник Динамо. Я лишь возьму на себя смелость сказать, что Динамо сделало сборную Словакии. Положили на лопатки, – сказал Третьяк в комментарии NV.

Напомним, Сергей проиграл 10 тысяч долларов и после первого матча сборной Украины, когда она разгромно уступила Румынии (0:3).

"Яремчук зіграв у стилі Мессі": легенда Динамо спатиме спокійно, хоча перемога над Словаччиною – не ідеальна