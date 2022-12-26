Близкий друг Бензема и его бывший агент Карим Джазири эмоционально отреагировал на неучастие форварда Реала в матчах ЧМ-2022.

Бензема не смог принять участие в Мундиале. За несколько дней до старта турнира он получил травму, а медики заявили, что он не сможет играть. Дидье Дешам принял решение о его отъезде из сборной.

Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Карим Джазири, близкий друг форварда, опубликовал в Twitter сообщение, в котором обвинил "Ле Блё" во лжи. "Через неделю после отъезда из сборной он занялся беговой работой и начал тренироваться, чтобы через 4 дня сыграть 30 минут в товарищеском матче Реала...

Но, по версии Стефана (помощника Дешама – прим .), он не мог выступить на турнире! Продолжайте врать, правда все равно всплывет", – написал мужчина.