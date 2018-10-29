Друди покинул Депортиво, который возглавлял две недели, и будет работать в египетском клубе Пирамиды

Экс-тренер Карпат продолжит работать в египетском клубе Пирамиды.

Бывший главный тренер и исполнительный директор Карпат Дарио Друди будет работать в Египте, об этом испанец сообщил в своем Instagram.

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Новый клуб, новый вызов, большие мечты", – написал Друди, добавив фото логотипа клуба. Отметим, что Дарио только две недели назад возглавил чилийский клуб Депортиво Сан-Фелипе, однако был вынужден его покинуть из-за отсутствия тренерской лицензии, позволяющей ему тренировать команду. Отметим, что команду Пирамиды создали только в этом году.

Напомним, Друди работал в Карпатах с июня прошлого года. В прошлом сезоне он успел побыть исполнительным директором "львов", а также поработать в тренерском штабе Карпат. Позже аргентинец со скандалом прекратил работу в львовском клубе, поссорившись с вице-президентом Карпат Смалийчук.

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