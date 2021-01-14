Экс-одноклубник Андрея Шевченко сделал публикацию в Instagram, которую зафиксировало издание The Sun.

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"Обычно я не обсуждаю свою личную жизнь, но из-за ложных спекуляции в СМИ сегодня я с грустью подтверждаю, что мы расстались с Лаллой после 20 лет совместной жизни. Мы остаемся очень близкими, и теперь все наши усилия будут направлены на наших детей, их безопасность и защиту всей семьи", – написал Дрогба.

Причиной разрыва называют супружескую измену 42-летнего ивуарийца. Ранее в сеть "слили" фото и видео, на которых Дрогба в постели развлекается с другой женщиной.

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