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Дрогба претендует на пост президента Федерации футбола Кот-д'Ивуара

21:26 4 Читати українською
Дрогба претендует на пост президента Федерации футбола Кот-д'Ивуара
Дидье Дрогба / Reuters

Бывший форвард Челси и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба намерен баллотироваться в президенты ивуарийской футбольной Федерации.

Экс-форвард Челси и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба может стать следующим президентом Федерации футбола страны, сообщает L’Équipe.

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41-летний Дрогба подготовил необходимые документы для участия в выборах, которые пройдут в декабре.

Участие в выборах также намерен принять другой известный в прошлом игрок сборной Кот-д'Ивуара Бонавентюр Калу.

Напомним, Дрогба 4 раза становился чемпионом АПЛ в составе Челси, а также 4 раза выиграв Кубок Англии, трижды – Кубок лиги, дважды – Суперкубок Англии, а также принес Кубок Лиги чемпионов лондонцам.

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