Ивуарийский экс-форвард Дидье Дрогба получит награду "за стремление к совершенству в футболе и в жизни".

"Благодаря достижениям в ходе блестящей карьеры Дидье стал героем для миллионов футбольных болельщиков. Он лидер. Я запомню его технику, силу и футбольный ум.

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Но в первую очередь – его неутомимую жажду успеха. Она проявляется и сейчас, уже вне футбола, в его стремлении помогать другим", – цитирует президента УЕФА Александера Чеферина официальный сайт организации.

Дидье повесил бутсы на гвоздь в 2018-м, после чего занялся волонтерской деятельностью. 42-летний ивуариец помогает малообеспеченным детям в развивающихся странах.

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