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Дрогба победил Ибрагимовича в голосовании за лучшего форварда Лиги 1 в XXI веке – швед разобрался с Мбаппе

9 мая 21:44 27 Читати українською
Дрогба победил Ибрагимовича в голосовании за лучшего форварда Лиги 1 в XXI веке – швед разобрался с Мбаппе
Дидье Дрогба / Reuters

Бомбардирские подвиги Дидье Дрогба еще хорошо помнят поклонники чемпионата Франции.

Фанаты признали ивуарийца лучшим форвардом Лиги 1 за последние 20 лет, сообщает официальный Твиттер первенства.

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Турнирная сетка была разделена на две части – первое десятилетие XXI века и второе. В финале сошлись Дидье Дрогба и Златан Ибрагимович. Достижений "Вождя" в Ле Мане, Генгаме и Марселе было достаточно, чтобы разобраться с Морьентесом, Александром Фреем и Бензема. А Ибрагимович не заметил Балотелли, Ляказетта и даже Мбаппе. В решающей битве победил представитель "старой школы" – Дрогба.

Напомним, бывшая звезда Челси и сборной Кот-д'Ивуара завершил карьеру в 2018 году, а Ибрагимович сейчас выступает за Милан.

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Дидье Дрогба Дидье Дрогба Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Франция
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