Дрогба отказался восстановить легендарную связку с Лэмпардом

Культовый экс-форвард лондонского Челси Дидье Дрогба признался, что отказался войти в тренерский штаб "синих" во главе с Фрэнком Лэмпардом.

"Я имел предложение от Челси с идеальными условиями. Но я лидер от природы, поэтому стремлюсь к большему, чем просто роль тренера.

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Он влияет на клуб, а я хочу влиять на всю нацию. В планах помочь ивуарийскому футболу переосмыслить его общенациональное видение и заняться его развитием. Кот-д'Ивуар имеет славное прошлое и огромный потенциал, но они не используются, хотя есть и таланты, и ресурсы", – цитирует Дрогба The Sun.

По информации издания, бывший нападающий планирует принять участие в декабрьских выборах президента Ивуарийской федерации футбола. Дидье Дрогба защищал цвета "слонов" в 2002-2014 гг., проведя 105 матчей (65 голов). К слову, на последний чемпионат мира сборная Кот-д'Ивуара не смогла квалифицироваться.