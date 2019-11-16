toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СЕРБИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020 УКРАИНА U-21 - ДАНИЯ U-21

Дрогба отказался восстановить легендарную связку с Лэмпардом

11:31 56 Читати українською
Дрогба отказался восстановить легендарную связку с Лэмпардом
Дрогба и Лэмпард / PA

Культовый экс-форвард лондонского Челси Дидье Дрогба признался, что отказался войти в тренерский штаб "синих" во главе с Фрэнком Лэмпардом.

"Я имел предложение от Челси с идеальными условиями. Но я лидер от природы, поэтому стремлюсь к большему, чем просто роль тренера.

20 тысяч за опоздание на тренировку – Лэмпард драконовскими штрафами наводит порядок в Челси

Он влияет на клуб, а я хочу влиять на всю нацию. В планах помочь ивуарийскому футболу переосмыслить его общенациональное видение и заняться его развитием. Кот-д'Ивуар имеет славное прошлое и огромный потенциал, но они не используются, хотя есть и таланты, и ресурсы", – цитирует Дрогба The Sun.

По информации издания, бывший нападающий планирует принять участие в декабрьских выборах президента Ивуарийской федерации футбола. Дидье Дрогба защищал цвета "слонов" в 2002-2014 гг., проведя 105 матчей (65 голов). К слову, на последний чемпионат мира сборная Кот-д'Ивуара не смогла квалифицироваться.

blog_ava
Основатель Металлиста 1925 Стороженко озвучил долг Металлиста
09:24
273
Теги
Англия Дидье Дрогба Дидье Дрогба Челси Челси Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
49
мин
Северная Ирландия
21:45
Нидерланды
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук