Дрогба оценил игру своего сенсационного наследника в Челси

Бывший нападающий Челси Дидье Дрогба поделился мнением относительно феерического старта воспитанника лондонцев Тамми Абрахама.

"Знаю Абрахама с тех времен, когда он занимался в академии Челси. Мы привыкли видеть детей, которые приходили и смотрели на наши тренировки. Верю, что они смогли немного перенять наше мастерство и видение игры.

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Я не удивлен, потому что занимался с ними, когда тренировался с резервной командой. В такие моменты я всегда делился своими навыками, знаниями, а они учились очень быстро. Поэтому действия Тамми не стали для меня неожиданностью", – сказал Дрогба в комментарии Sky Sports.

Напомним, Абрахам вместе с Агуэро возглавляет гонку бомбардиров АПЛ после пяти туров – у обоих по семь голов.

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