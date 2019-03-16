Дрогба ищет работу – легенда Челси не исключает возможность начать тренерскую карьеру

Легендарный экс-форвард лондонского Челси Дидье Дрогба никак не может определиться со своими планам на будущее.

"Ищу работу. Сейчас уделяю время отдыху и другим заботам. У меня есть фонд в Кот-д'Ивуаре. Также стараюсь путешествовать, посещать другие страны и знакомиться с новыми людьми. Мне интересно перенимать опыт у людей из разных областей бизнеса. Думаю, это может помочь в реализации будущих проектов.

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Тренерская деятельность? Почему бы и нет, даже если сейчас эта роль меня не особо привлекает. У меня есть время, чтобы решить и определиться, чем я хочу заниматься. Это должно быть не только то, что мне нравится, но и то, что мне удается", – цитирует Дрогба LF Press.

Напомним, в ноябре 2018-го 41-летний Дидье официально объявил о завершении карьеры. Последним клубом ивуарийца был американский Финикс.

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