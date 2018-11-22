Дрогба: Если Моуринью возглавит Манчестер Сити, то выигрывает чемпионство трижды подряд

Экс-нападающий лондонского Челси Дидье Дрогба заступился за главного тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью, которого критикуют за неудачные выступления клуба.

"Думаю, если поставить Моуринью в Манчестер Сити, то он дважды или трижды возьмет чемпионство. Его критикуют, потому что он все время побеждал, побеждал и побеждал, а сейчас результаты немного хуже.

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Думаю, он все еще находится на высоком уровне. Посмотрите на других тренеров, которые были в МЮ в последние годы. Нелегко приходить после сэра Алекса Фергюсона, и бюджет, который был у них раньше, отличается от того, что есть сейчас.

Люди обращают внимание только на лучших, а он как раз является одним из них. Вот, почему ему так достается.

В конце концов, он всего лишь человек. Он пытается меняться, именно это отличает лучших тренеров", – цитирует Дрогба издание Mirror.

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