Дрогба – о Моуринью: Он не закончился как тренер

Легендарный экс-форвард лондонского Челси Дидье Дрогба поделился мыслями относительно будущего своего бывшего наставника Жозе Моуринью.

"Жозе – отличный тренер. Он заслуживает того, чтобы вернуться к работе, и я верю, что так и будет. Он увлечен футболом.

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Несмотря на то, что в Манчестер Юнайтед ему не повезло, Моуринью остается классным специалистом. Люди забывают, что недавно он выиграл Лигу Европы вместе с МЮ. А потом вдруг они говорят, что как тренер он закончился", – цитирует Дрогба A Bola.

Отметим, что Дидье Дрогба играл под руководством Жозе Моуринью в составе Челси в 2004-2007 гг., а также в сезоне 2014/15. Португальский тренер остается без работы с декабря 2018-го, когда его уволили из английского Манчестер Юнайтед.

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