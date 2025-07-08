Во вторник, 8 июля, в первом квалификационном туре Лиги чемпионов состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд

Дрита (Косово) – Дифферданж 03 (Люксембург) – 1:0

Гол: Манай, 73

Нью-Сейнтс (Уэльс) – Шкендия (Македония) – 0:0

Викингур (Фарерские острова) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 2:3

Голы: Йохансен, 28, Ватнгамар, 45+4 (п.) – Лопеш, 19, 31, Де Барр, 38 (п.)

Виртус (Сан-Марино) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 0:2

Голы: Бильбия, 45 (п.), 79

Эгнатия (Албания) – Брейдаблик (Исландия) – 1:0

Гол: Груда, 90+2

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Косовская Дрита на силу дожала люксембургский Дифферданж. В отсутствие украинского полузащитника Дениса Костышина, который не попал даже в заявку хозяев, косоварам пришлось тяжело в атаке. Судьбу встречи решил единственный мяч, забитый в середине второго тайма. Минимальное поражение чемпиона Люксембурга, который сохраняет неплохие шансы в ответном матче.

Без голов обошлись валлийский Нью-Сейнтс и македонская Шкендия. Команды фактически не создавали друг другу угроз в атаке, ограничившись несколькими полумоментами. Как следствие, все будет решаться через неделю в Скопье.

Настоящий боевик устроили футбольные "карлики" – Викингур и Линкольн Ред Импс. Гибралтарцы первыми вышли вперед. В середине тайма представитель Фарерских островов сравнял и почти сразу пропустил второй раз. В конце тайма Линкольн с пенальти сделал серьезную заявку на победу, однако уже в добавленное время Викингур снова возродил интригу, сократив отставание до минимума с одиннадцатиметрового.

Второй тайм стал разочарованием для болельщиков. Хозяева имели шанс восстановить статус-кво, но Йохансен не сумел записать в свой актив дубль – помешал голкипер. В конце встречи фарерцы остались в меньшинстве, однако гости не смогли реализовать численное преимущество и увеличить голевой гандикап перед ответным матчем.

Боснийский Зриньски на выезде одержал непростую победу над представителем Сан-Марино – Виртусом. Неманья Бильбия с пенальти забил гол "в раздевалку", а в концовке встречи удвоил преимущество своей команды, оформив дубль.

В еще одном матче албанская Эгнатия лишь в добавленное время сумела вырвать победу у исландского Брейдаблика.

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