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Дринкуотер устроил драку с одноклубником – новые "приключения" чемпиона Англии 2015/16

21:38 75 Читати українською
Дринкуотер устроил драку с одноклубником – новые "приключения" чемпиона Англии 2015/16
Дэнни Дринкуотер / Getty Images

Полузащитник Астон Виллы Дэнни Дринкуотер снова имеет проблемы с дисциплиной.

Англичанин устроил драку с одноклубником Хотой на тренировке, информирует BBC.

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Игроки начали выяснять отношения после столкновения, и Дринкуотер легко толкнул оппонента головой. Главный тренер Астон Виллы Дин Смит сразу отправил провокатора домой. 30-летний полузащитник присоединился к бирмингемцам только этой зимой после неудачной аренды в Бернли. "Кларетовые" не захотели удерживать Дринкуотера, который в сентябре прошлого года стал участником драки у ночного клуба.

Напомним, опальный хавбек добыл "золото" АПЛ 2015/16 в составе Лестера. Также в его активе три матча за сборную Англии.

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