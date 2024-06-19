Драматичная победа с автоголом, VAR и 90+2 в видеообзоре матча Португалия – Чехия – 2:1
09:26 - Читати українською
Португалия обыграла Чехию (2:1) в рамках 1-го тура Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
69’ Робин Гранач
90+2’ Франсишку Консейсау
Лукаш Провод 62’
62’ Лукаш Провод
69’ Робин Гранач
90+2’ Франсишку Консейсау
Один из фаворитов Евро-2024 начал турнир очень непростым матчем. Чехия очень слаженно оборонялась, а из своего единственного удара в створ ворот выжала гол. Впрочем, удержать преимущество было не суждено.
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Португалия довольно быстро отыгралась благодаря автоголу. Впоследствии пиренейцы забили еще раз, но VAR не позволил засчитать взятие ворот из-за офсайда у Криштиану Роналду. Победу принес джокер. Франсишку Консейсау вышел на поле на 90-й минуте, а на 90+2 уже забил.
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