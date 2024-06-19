Один из фаворитов Евро-2024 начал турнир очень непростым матчем. Чехия очень слаженно оборонялась, а из своего единственного удара в створ ворот выжала гол. Впрочем, удержать преимущество было не суждено.

Евро-2024: Португалия вырвала победу в исторический день Роналду – экс-партнеры Ярмоленко и кат Днепра-1 были близки

Португалия довольно быстро отыгралась благодаря автоголу. Впоследствии пиренейцы забили еще раз, но VAR не позволил засчитать взятие ворот из-за офсайда у Криштиану Роналду. Победу принес джокер. Франсишку Консейсау вышел на поле на 90-й минуте, а на 90+2 уже забил.