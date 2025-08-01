Уже на 11-й минуте Рух вышел вперед в счете. Правда, забил игрок Полтавы – Мисюра пытался прервать прострел в подкате, но срезал мяч в собственные ворота. Но новичок УПЛ быстро отыгрался: после просмотра VAR арбитр назначил пенальти за игру рукой Холода в собственной штрафной.

Рух в большинстве вырвал победу над Полтавой – дебютанты УПЛ отличились в обоих воротах

В конце первого тайма и Рух претендовал на пенальти, но судья не поверил в падение Фаала. Во втором тайме было больше борьбе, а на 70-й минуте Полтава осталась в меньшинстве – Шаповалов получил 2 желтые за 5 минут. Притула едва не забил победный мяч, но его выстрел прилетел в стойку. А на 86-й минуте Роман принес Руху победу эффектным ударом с левой.