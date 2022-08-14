Товарищеский матч

Депортиво – Металлист – 4:2

Голы: Килес, 40, 45+1, 57, (пен.), Нарро, 64 – Пидлепенец, 13, 20

Металлист уступил знаменитому испанскому клубу в историческом турнире – харьковчане проиграли, ведя в счете 0:2

Украинцы вышли вперед уже в начале матча – Пидлепенец отозвался на навес с левого фланга и головой переправил мяч в угол ворот в противоход голкиперу. Через семь минут Евгений в похожем стиле оформил дубль. Вскоре Танковский мог ставить точку в матче, но кипер Депортиво каким-то чудом среагировал на выстрел и в падении кончиками пальцев отвел угрозу. Однако харьковчане не удержали свое преимущество и на перерыв команды ушли при равном счете: Киллес сначала с линии штрафной пробил мимо вратаря, а уже в компенсированное время прошил Рыбку с близкого расстояния.

После отдыха нападающий хозяев с пенальти записал на свой счет хет-трик. А в середине второго тайма Нарро решился на дальний удар с дальнего расстояния и установил окончательный счет.

К сожалению, Металлист не сумел стать еще одним украинским клубом, которому покорился этот турнир – в 1981 и 1982 годах трофей Терезы Эрреры выигрывало киевское Динамо, победившее в финале соответственно Атлетико (1:0) и Барселону (4:1).

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