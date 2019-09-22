Драматическая развязка в видеообзоре матча Болонья – Рома – 1:2

Рома в матче 4 тура Серии А на выезде победила Болонью. Смотрите видео голов и обзор матча.

Италия. Серия А, 4 тур

Болонья – Рома – 1:2

Голы: Сансоне, 54 (пен) – Коларов, 49, Джеко, 90+2

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Рома в матче 4 тура Серии А встретилась на выезде с Болоньей. В начале второго тайма Александр Коларов удачно исполнил штрафной, но за 5 минут хозяева заработали пенальти, который реализовал Николо Сансоне.

Но на последних секундах встречи Эдин Джеко головой замкнул подачу и принес победу своей команде.