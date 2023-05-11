Миланское дерби в рамках полуфинала Лиги Чемпионов не подарило никакой интриги. Интеру, исполнявшему роль гостей на Сан-Сиро, удалось шокировать "россонери" уже в первые 11 минут – отличились игроки, которым на момент присутствия на поле исполнился уже 71 год – Эдин Джеко и Генрих Мхитарян пробили Меньяна.

Еще до перерыва счет мог спокойно стать разгромным, но Милану откровенно повезло не ухудшить свое положение еще больше. Редактор Футбол 24 Тарас Котов оценил шансы Милана на камбэк в ответном матче, который состоится уже во вторник. Смотрите видео на нашем YouTube канале.