Црвена Звезда и Милан расписали феерическую ничью в матче 1/16 Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Милан дважды забил до 11 минуты, но арбитр увидел офсайд Кастильехо и руку Эрнандеса. Панков решил помочь "россонери", курьезно срезав мяч в собственные ворота.

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Рефери оставался одной из главных персон и после перерыва. Тасос Сидиропулос назначил пенальти в обе стороны, а затем удалил Родича. Милан даже в большинстве не смог сохранить гандикап. Павков головой удачно замкнул подачу с углового – 2:2.