Драма со смешным автоголом, удалением и двумя пенальти в видеообзоре матча Црвена Звезда – Милан – 2:2
23:42 - Читати українською
Црвена Звезда и Милан расписали феерическую ничью в матче 1/16 Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор встречи.
завершено
51’ Гелор Канга
77’ Милан Родич
90+3’ Радован Панков
Радован Панков 42’
Тео Эрнандес 61’
42’ Радован Панков
51’ Гелор Канга
61’ Тео Эрнандес
77’ Милан Родич
90+3’ Радован Панков
Милан дважды забил до 11 минуты, но арбитр увидел офсайд Кастильехо и руку Эрнандеса. Панков решил помочь "россонери", курьезно срезав мяч в собственные ворота.
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Рефери оставался одной из главных персон и после перерыва. Тасос Сидиропулос назначил пенальти в обе стороны, а затем удалил Родича. Милан даже в большинстве не смог сохранить гандикап. Павков головой удачно замкнул подачу с углового – 2:2.
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