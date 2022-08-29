Драма последних минут в видеообзоре матча Александрия – Минай – 2:1
18:23 - Читати українською
Александрия дожала Минай в безумном матче 2 тура УПЛ. Видео голов и обзор поединка смотрите на "Футбол 24".
завершено
23’ Максим Третьяков
90+3’ Андрей Цуриков
Даниил Голуб 90+1’
23’ Максим Третьяков
90+1’ Даниил Голуб
90+3’ Андрей Цуриков
Команда Гуры выиграла первый тайм благодаря точному удару Третьякова. Капитан остался неприкрытым в штрафной и отправил мяч в нижний угол ворот Бандуры.
Александрия спасла победу над Минаем благодаря шедевру Цурикова – команды забили по голу в компенсированное время
Матч катился к минимальной победе Александрии, но дополнительное время подарило невероятные качели. Голуб вроде бы спас очко для Миная, воспользовавшись несогласованными действиями Мирошниченко и Билыка. Впрочем, Цуриков очень скоро ответил шедевральным выстрелом с лета и принес "желто-черным" эмоциональную победу.
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