Александрия дожала Минай в безумном матче 2 тура УПЛ. Видео голов и обзор поединка смотрите на "Футбол 24".

Команда Гуры выиграла первый тайм благодаря точному удару Третьякова. Капитан остался неприкрытым в штрафной и отправил мяч в нижний угол ворот Бандуры.

Александрия спасла победу над Минаем благодаря шедевру Цурикова – команды забили по голу в компенсированное время

Матч катился к минимальной победе Александрии, но дополнительное время подарило невероятные качели. Голуб вроде бы спас очко для Миная, воспользовавшись несогласованными действиями Мирошниченко и Билыка. Впрочем, Цуриков очень скоро ответил шедевральным выстрелом с лета и принес "желто-черным" эмоциональную победу.