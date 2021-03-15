Кубок Аргентины

Бока Хуниорс – Ривер Плейт – 1:1

Голы: Вилья, 41 (пен) – Палавесино, 67

Удаление: Самбрано, 69 (Б)

Первое Суперкласико в этом году завершилось результативной ничьей, сегодня Ривер и Бока встречались во второй раз. Матч проходил в рамках национального кубка, который разыгрывается не только в формате плей-офф. Ривер Плейт и Бока Хуниорс находятся в разных зонах, но регламентом предусмотрены межзональные поединки. Это один из таких.

В стартовом составе Боки вышел экс-игрок Динамо Карлос Самбрано – он действовал на позиции правого центрального защитника в схеме 3-4-3 (на острие "сине-желтых" вышел Тевес). За Ривер также играли бывшие представители УПЛ: Хорхе Карраскаль штурмовал левый фланг атаки (противостоял как раз Самбрано), а Хонатан Майдана, который когда-то был в Металлисте, закрыл позицию центрбека.

В течение первых 30 минут Ривер Плейт владел явным игровым преимуществом. Гости больше контролировали мяч и чаще били по воротам. Оборона Боки часто ошибалась, однако соперник никак не мог этим воспользоваться. Самбрано привез острый штрафной – пробили в стенку. Голкипер зачем-то побежал далеко на перехват – Де ла Крус не попал в пустые ворота.

Ближе к перерыву хозяева неожиданно перехватили инициативу и организовали несколько очень хороших атак. Тевес должен был забивать после прострела с левого фланга, но его удар в упор потянул вратарь. На 40-й минуте Бока Хуниорс все же вышли вперед. Начал голевую атаку Самбрано, который на фланге разобрался с тремя оппонентами и отпасовал на Тевеса. Карлитос пятой в касание пробросил на Капальди, а того в штрафной сбили. Вилья уверенно реализовал пенальти.

После перерыва Ривер Плейт снова взял мяч под контроль и прижал хозяев. Очень активен был Карраскаль, который старался обыгрывать по несколько соперников за раз. Получалось так себе: только 3 удачных попытки дриблинга (из семи) и 2 передачи под удар. Хорхе ушел с поля за 20 минут до конца встречи.

Бока Хуниорс отвечали резкими контратаками, которые разгонял Тевес. Карлитос создавал для партнеров замечательные возможности, однако они ничего не могли реализовать. Марони упустил два супершанса удвоить преимущество. "Желто-синие" поплатились за слабую реализацию, когда Палавесино откликнулся на подачу с фланга и головой сравнял счет.

А через две минуты Бока остались в меньшинстве. Самбрано опять не уследил за своими локтями, задел лицо оппонента, получил вторую желтую и покинул поле.

#CopaDeLaLiga

FECHA 5 • INTERZONAL#Superclasico



68' | Expulsado Zambrano en #Boca!



Por este codazo a Matías Suárez, el central peruano vio la roja, un minuto después del empate de #River. pic.twitter.com/z0BNdYnIkj — Data AFA (desde ) (@DataAfaOk) March 14, 2021

Ближе к победе был, конечно же, Ривер Плейт. Но все усилия гостей реализовать большинство оказались напрасными. Бока Хуниорс выстояли – на место удаленного экс-защитника Динамо впервые после травмы вышел Маркос Рохо. Финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1. Ривер с 7 очками идет на 5 месте в зоне А, а Бока – на 4 строчке зоны В (9 баллов).

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