Дракслер: ПСЖ – это не только Неймар, меня эти слухи не беспокоят

Полузащитник ПСЖ Дракслер прокомментировал слухи о возможном уходе из команды нападающего Неймара.

"Меня эти слухи абсолютно не волнуют, но для клуба это, наверное, неприятно. Очевидно, никто не любит читать такие вещи.

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Однако ПСЖ – это не только Неймар. Конечно, он суперзвезда, самый важный игрок для нас. Мы все хотим узнать, что будет дальше", – рассказал Дракслер в интервью Le Figaro.

Напомним, трансферная сага с возвращением Неймара в Барселону продолжается все лето. Бразилец не полетел с командой в Германию на товарищеский матч против Нюрнберга, но должен присоединиться к парижан в азиатском турне.

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